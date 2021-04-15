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أحمد موسى ينتقد طول الإعلانات خلال المسلسلات: "الناس تاهت" (فيديو)

الخميس 15/أبريل/2021 - 04:19 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
كساب أحمد
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انتقد الإعلامي أحمد موسى، طول مدة الفواصل الإعلانية بين المسلسلات، لا سيما في ثلاثة مسلسلات تسرد وقائع وطنية حقيقة تُخرج المشاهد عن أحداثه.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الأربعاء، أن طول مدة الإعلانات يؤدي إلى "توهان" المشاهد، و"لازم أدي المشاهد الجرعة الوطنية دون فصل المشاهد عن الأحداث والرسالة التي يقدمها المسلسل، مستشهدا بمسلسل (الاختيار 2) الذي يسرد وقائع حقيقية عشناها كلنا ويروي قصة الشهيد محمد مبروك الذي تم اغتياله بعدما كشف أول قضية جاسوسية لمحمد مرسي".

وتابع الإعلامي، أن (الاختيار 2) أعاد للأذهان الأحداث التي سردها الجزء الأول، وأبرز عدة شخصيات من بينهم هشام عشماوي، مطالبًا باختصار مدة الإعلانات دون إلغاءها بشكل كامل، حتى لا يمل المشاهد، موضحا: "مش بقول نلغي الإعلانات لكن نقلل مدتها شوية.. أنا عايز المشاهد يقعد ميتحركش.. الناس تاهت بسبب المساحة الطويلة أوي من الإعلانات".

وأكد أن هناك 3 مسلسلات لها رسائل واضحة ""كلنا عارفنها"، مشددا على ضرورة تقليل فترات مدة الإعلانات.

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