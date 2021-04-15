Advertisements

حمدي الوزير يعثر على مقبرة آثرية.. التفاصيل كاملة

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
Advertisements
بدأت الحلقة الثانية من مسلسل موسى، بظهور موسى وهو يجلس فوق شقيقه ليحميه من حادث القطار، بعد ان وضع الإنجليز شقيقه على سكك القطار ليموت، فأنقذه.


يطلب موسى من الإنجليز أن يحارب بدلاً من شقيقه لكنهم يقوموا بإبعاده عنهم، ياخذوا شقيقه، يسود الحزن في العائلة، يذهب موسى للمنزل ويجلس اعلاه، لينظر عودة شقيقه، لكن والدته تطلب منه الذهاب لعمله في الحداده، يذهب ويعمل وهو يبكي.


عثر مسعد "حمدي الوزير" على مقبرة أثرية، وكان معه ابن شيخ البلد، ويقسموا المقبرة ثلت للباشا، ثلث للإنجليز، ثلث للأشخاص آخرين.


يذكر أن موسى" بطولة النجوم محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولى، وسيد رجب والكثير من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس ثالث أيام رمضان

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الكشف عن مدى خطورة إصابة صالح جمعة

منذ ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

صفقة مفاجئة على رادار الزمالك لتعويض ساسي

منذ ساعة و نصف

نيمار يصدم برشلونة بهذا القرار

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. خروج قطار عن القضبان في مدينة منيا القمح بالشرقية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل إصابة نجم الأهلي القوية أمام النصر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أول تعليق من زيدان بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

صفقة غير متوقعة على رادار برشلونة

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

11:07 م

أول تعليق من زيدان بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

12:08 ص

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

12:03 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟