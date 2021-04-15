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أحمد موسى: خروج عربتين لقطار في الشرقية.."إصابات وهلع بين الركاب" (فيديو)

الخميس 15/أبريل/2021 - 05:37 ص
حادث القطار
حادث القطار
كساب أحمد
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك أنباء عن انفصال عربتين من قطار، وخروجهما عن القضبان في الشرقية، ووجود حالة من الذعر والهلع نتيجة وقوع إصابات.

وعرض خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أول لقطات متداولة لحادث خروج عربتين من قطار عن قضبان بمنطقة مينا القمح في الشرقية، مطالبا وزارة النقل بإصدار بيان يوضح تفاصيل الحادث.

وأشار إلى حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بالطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط، الذي أودى بحياة 21 مواطنًا، مضيفا أن مجموعة من الجثث كانت متفحمة، وتابع أن طرق الصعيد لا يوجد بها إنارة ما يتسبب في وقوع حوادث.

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