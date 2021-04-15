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أول تعليق من زيدان بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:08 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إنه فريقه استحق التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد عبور ليفربول في الدور ربع النهائي.

وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"استحقينا التأهل لنصف النهائي، أعتقد بأننا سيطرنا على المباراة بشكلٍ جيد، كنا جميعًا على قلب واحد، هي مباراة مهمة من ناحية المعنويات".

وتابع :"جميعنا مع بعضنا البعض، مع كل الإصابات التي لحقت بنا، أظهرنا بأننا نستحق التواجد هنا، لم نفز بأي شيء ولكننا ما زلنا أحياء في دوري الأبطال والليجا".

وزاد :"لقد عانينا، ولأجل تحقيق شيء علينا أن نعاني، تعاملنا مع المباراة بشكلٍ جيد، أنا فخورٌ بما فعلناه".


وأوضح :"نحن سعداء بالتأهل، علينا أن نرتاح الآن فنحن لم نفز بشيء، أنا فخور بالجميع، الآن علينا أن نواصل فعل ذلك، تفكيرنا منصب على المباراة القادمة".


وحول الدفع بالفيردي في اللقاء قال :" لقد اخترته اليوم ولعب مباراة رائعة، أنا سعيدٌ من أجله ومن أجل الجميع، من أجل أسينسيو، من أجل فينيسيوس، قاموا بعملٍ رائع".


وأشاد بتيبو كورتوا قائلًا :"ما يفعله استثنائي، هو يوفر الأمان لنا وأنا سعيدٌ من أجله، هو يقوم بعملٍ رائع".

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