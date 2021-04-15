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الزمالك يخوض تدريباته مساء غدٍ استعدادًا للأهلي
الخميس 15/أبريل/2021 - 12:09 ص
محمد زكي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استئناف التدريبات الجماعية للفريق مساء غدٍ الخميس عقب الإفطار، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء في إطار استعداداته لمواجهة الأهلي ببطولة الدوري الممتاز.
وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدف مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش في السويس، في دور الـ 32 لكأس مصر، ليتأهل لدور الـ 16 في مواجهة الإسماعيلي.
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