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بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس ثالث أيام رمضان
الخميس 15/أبريل/2021 - 12:16 ص
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس، ثالث أيام رمضان، الموافق 16 إبريل2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس حار على جنوب سيناء.
- طقس حار على شمال الصعيد.
- طقس حار على جنوب الصعيد.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.
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