بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس ثالث أيام رمضان

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس، ثالث أيام رمضان، الموافق 16 إبريل2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس حار على جنوب سيناء.

- طقس حار على شمال الصعيد.

- طقس حار على جنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على كافة الأنحاء.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.