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رامي رضوان: الحكومة ستتخذ هذا الإجراء إذا وصلت إصابات كورونا للألف

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:45 ص
رامي رضوان
رامي رضوان
شيماء حسن
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واصل الإعلامي رامي رضوان، تحذيراته من ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا في شهر رمضان المبارك.

وقال "رامي" خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "أعداد وزارة الصحة وصلت إلى أكثر من 800 حالة يوميًا وداخلين على الألف ومن الممكن أن يكون فيه فرض للقيود من قبل الحكومة إذا استمرت الزيادة في الأعداد بهذه الصورة".

وأضافك "ياريت نتعاون علشان نحمي نفسنا كلنا، ومش فاهم كم الناس اللي عايزة المدارس والجامعات تتقفل وبره فيه دراسات أثبتت خطورة هذا الأمر على الأطفال وتسبب في ضعف تحصيلهم العلمي".

وفي تصريحات سابقة قال "رضوان": "شايف المواطنين في التقارير وهم لا يرتدون الكمامات، مش بنغلس عليكو والله بس وبعدين".

وأضاف "معدل الإصابات الأيام اللي فاتت فيه زيادات ملاحظة، لسة بنقول ياهادي في الشهر الكريم أسرة كاملة بتصاب، بعيدا عن البيانات الرسمية الأعداد أكبر بكثير وحدث بلا حرج".

وتابع "ربنا يسعد أيامكم علشان تكتمل السعادة، لو عايزين عزومات يفضل في أماكن فيها تباعد واستخدام أدوات الطعام أحادية الاستخدام، لأنه خلال أسبوع هندخل في الألف مرة أخرى".

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