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بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:16 ص
بوابة الفجر
سعد نبيل
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افتتح نجم المهرجانات الشعبية علي قدورة، وعضو فريق "حمو بيكا"، كافية "الكروان"، وذلك بمنطقة المقطم، ويعد هذا الكفاية أول خطوة لـ"قدورة"، في عالم البيزنس.


وحرص عدد كبير من نجوم الفن الشعبي ومطربي المهرجانات الشعبية على حضور حفل اقتتاح "الكروان"، وعلى رأسهم حمو بيكا، ونور التوت، وأبو ليلة بتاع ربنا، وعضو فريق "المدفعجية"، إسلام شيندي، والموزع الشهير فيجو الدخلاوي.


يذكر أن علي قدورة واحدًا من اشهر مؤدي المهرجانات الشعبية الذي حقق نجاحًا خلال الفترة الماضية، ومنذ ظهور وانتشار فن المهرجانات، وتجول باعماله في العديد من الدول العربية، برفقه حمو بيكا ونور التوت.

بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي
بالصور.. علي قدورة يفتتح كافية "الكروان" بحضور نجوم المهرجانات والفن الشعبي

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