"في 8 دقاق" الآثار تستجب لاستغاثة خبير بشأن جامع ابن طولون (صور)

أطلق بسام الشماع المؤرخ المعروف استغاثة بشأن مسجد أحمد بن طولون الأثري، حيث تعرض الجامع خلال الفترة السابقة لنوع من الإهمال الذي تمثل في انتشار الكلاب الضالة في الزيادة الخارجية للمسجد، وانتشار المهملات، وتحطم بعض مصابيحه.





وقال الشماع في تصريحات إلى " الفجر " إنه أرسل نص استغاثته، إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الذي جاء رده بعد ٨ دقائق -حسب وصف الشماع- بأنه سيتم عمل اللازم.





وتابع الشماع، أن وزارة الآثار استبدلت بالفعل المشكوات المحطمة وتنظيف القمامة، كما تم إرسال متخصص في علم الترميم لبحث التلفيات والترميمات المطلوبة.





وأشاد الشماع بتلك السرعة في الاستجابة، وأكد على أنه يجب أن يكون الاهتمام بالآثار الإسلامية متزايدًا، وأن يكون التعاون بين الطرفين الشعبي والرسمي ومتزايدًا في سبيل الحفاظ على هذا الموروث الأثري الثقافي المصري الثمين.





وحصلت الفجر على عدد من الصور التي ترصج حالة الجامع قبل وبعد الاستغاثة.



