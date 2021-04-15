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إيمان البحر درويش يكشف خزائن أسراره مع "العرافة" بسمة وهبة.. الليلة

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
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تنطلق اليوم الخميس ثالث حلقات البرنامج الرمضاني "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "المحور"، باستضافة الفنان إيمان البحر درويش، وذلك في تمام السادسة والنصف مساء.


ويكشف الفنان إيمان البحر درويش العديد من الأسرار في حياته الشخصية، بجانب الحديث عن تفاصيل جديدة في مسيرته الفنية.

وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبة صورة من كواليس برنامجها الرمضاني "العرافة"، حيث ظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".


ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

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