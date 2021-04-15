أول سيدة مسحراتي تروي تجربتها مع هذه المهنة في شهر رمضان

روت دلال عبد القادر، أول سيدة مسحراتي، تجربتها مع هذه المهنة وكواليس بداية عملها بها بعد وفاة أخيها الذي كان يقوم بهذا الدور في المنطقة السكنية التي كان يقطن بها.





وقالت "دلال" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "أحلى حاجة في هذه المهنة هم الأطفال وفرحتهم بدخله رمضان والتوشيح والحاجات الجميلة الخاصة بهذا الشهر".





وأضافت: "بقالي 9 سنوات بشتغل في المهنة دي، وحبيبت مقطعش العادة لما ملقتش حد بيسحر محستش بنفسي غير اني ماسكة الطبلة واسحر الناس في الشارع".



