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أول سيدة مسحراتي تروي تجربتها مع هذه المهنة في شهر رمضان

الخميس 15/أبريل/2021 - 07:58 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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روت دلال عبد القادر، أول سيدة مسحراتي، تجربتها مع هذه المهنة وكواليس بداية عملها بها بعد وفاة أخيها الذي كان يقوم بهذا الدور في المنطقة السكنية التي كان يقطن بها.

وقالت "دلال" في تصريحات خاصة ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "أحلى حاجة في هذه المهنة هم الأطفال وفرحتهم بدخله رمضان والتوشيح والحاجات الجميلة الخاصة بهذا الشهر".

وأضافت: "بقالي 9 سنوات بشتغل في المهنة دي، وحبيبت مقطعش العادة لما ملقتش حد بيسحر محستش بنفسي غير اني ماسكة الطبلة واسحر الناس في الشارع".

وتابعت: "الناس كلها انبسطت وقالتلها ربنا يكرمك حسك زيه، والناس لم تستغرب لإني بنت المنطقة وكنت بنزل مع أخويا في بعض الأوقات علشان أنبسط ومنه اتعلمت أصول المهنة".

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