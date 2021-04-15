مسلسلات رمضان 2021 | مواعيد عرض مسلسل النمر على قناتي أبوظبي والحياة





مسلسل النمر .. انطلق المارثون الدرامي، مع أول أيام الشهر الكريم، الذي شهد تنوعاً في مسلسلات رمضان 2021، والتي شارك بها غالبية نجوم الفن والتمثيل المصري.





مسلسل النمر





ويشارك النجم محمد إمام في مسلسلات رمضان 2021، من خلال مسلسل النمر الذي يعرض عبر مجموعة من القنوات مثل الحياة، وقناة أبوظبي الإماراتية.





مسلسل النمر مطلوب على جوجل





وتصدر مسلسل النمر تريند محرك البحث الشهير جوجل عقب إذاعة الحلقة الثانية من المسلسل التي شهدت أحداثاً كبيرة، ليلقى العمل بحثا كبيرا من قبل الرواد والمتابعين.





مسلسل النمر على قناة أبوظبي





وأعلنت مجموعة قنواة أبوظبي الفضائية عن إذاعة مسلسل النمر للنجم محمد إمام عبر فضائيتها في تمام الـ6:05 مساءً والـ1:00 مساءً، وفي الـ9 صباحاً.





تردد قناة أبوظبي لمشاهدة مسلسل النمر





ويمكن مشاهدة مسلسل النمر على قناة أبوظبي عبر تردد القمر الصناعي نايل سات على 12467، كما ينقل على أبوظبي دراما على التردد 12226 في الـ7 مساءً والـ7 صباحاً، والـ1 مساءً.





مسلسل النمر على الحياة





كما أعلنت قناة الحياة مالكة البث الحصري لمسلسل النمر عن إذاعة المسلسل على فضائيتها يوميا طوال شهر رمضان 2021، في تمام الـ10:15 مساء، والإعادة 2:00 صباحا، و1:30 مساء.





أبطال مسلسل النمر





يُذكر أن مسلسل النمر هو عمل درامي من بطولة النجم محمد إمام، هنا الزاهد، نرمين الفقي، ومحمد رياض وغيرهم، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.





أحداث مسلسل النمر





وتدور أحداث مسلسل النمر حول شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في محالات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير عنتر العديد من الصراعات.







