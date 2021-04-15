"شعبان" عن مساعدته الشرطة الأمريكية في القبض على قاتل: "كنت خايف يقتل عيل صغير"(فيديو)

كشف أحمد شعبان، الشاب الذي ساعد الشرطة الأمريكية في القبض على متهم بالقتل، عن تفاصيل الواقعة، موضحا: "الموضوع بالنسبة ليا كان عادي، وأي حد عاش تجربتي هيعمل اللي أنا عملته، بعد ما اصطدمت بسيارة القاتل، لقيت الكاميرات حوليا وفوقي 7 طائرات هليكوبتر .. الموضوع كبر جامد".





وأشار "شعبان"، خلال حواره عبر تطبيق "زوم"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأربعاء، إلى أن سيارته حدث لها بعض الأضرار، والتأمين قد لا يغطيها، لأنه هو من تسبب في الإضرار بها، معقبًا: "تقرير الشرطة عن الحادثة في صالحي، وهذا قد يساعدني في الحصول على التأمين لتصليح السيارة".





وتابع أن الشرطة الأمريكية كانت تبحث عن هذا القاتل منذ فترة طويلة، معقبًا: "ماكنتش عارفة تقبض على هذا القاتل، كان عامل ليهم شوية هوس، وأنا كنت خايف يقتل عيل صغير، وأنا أب وعندي أطفال، والقاتل كان يسير بالسيارة بشكل جنوني، ولكن مهما كان بيسوق هيجي قدام المصريين وهيوقف.. يجي أمام المصريين ويروح يتعلم السواقة".





ولفت إلى أنه موجود في أمريكا منذ عام 1998، وعمره 44 عامًا، مضيفًا أنه كان طالبًا في الكلية العسكرية بمصر، ولكنه قدم استقالته بسبب بعد الظروف العائلية، وكان والده أيضا عميد في الكلية البحرية، معقبًا: "العائلة لدينا معظمها عسكريين".



