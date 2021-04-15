ممتاز القط يكشف عن تفاصيل أول مكالمة مع مبارك بعد تنحيه (فيديو)

قال الكاتب الصحفي ممتاز القط،، إن عناوين الصحف الصادرة يوم تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كانت في وضع مؤسف ومخزي.





وأضاف "القط"، خلال حواره لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كتب في جريدة أخبار اليوم أن القوات المسلحة هي الشعب، موضحا أنه يربط بين الشعب والقوات المسلحة لأنهما واحد، وهي التي دافعت عنه وهي صمام الآمان.





وتابع رئيس تحرير أخبار اليوم الأسبق، أنه حين صدر عدد الجريدة بعد تنحي مبارك والذي كتب فيه "ورحل مبارك مع صورة مبتسمة للرئيس الراحل"، اتصل به الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في السادسة صباحا، وأخبره أنه أعجب بهذه العناوين وتحدث في عدة أمور معه حينها، وكان يشعر بالرضا وقتها أن القوات المسلحة ستدير البلاد في تلك الفترة، لأن البلاد في "إيد أمينة"، وكان قمة سعادته أن الجيش يتولى زمام الأمور حينها.



