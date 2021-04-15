أول صور لحادث خروج قطار عن القضبان في منيا القمح بالشرقية

نشرت قناة "تين" الفضائية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عددا من الصور التي توثق حادث قكار منيا القمح في الشرقية.





وقع قبل قليل، حادث خروج قطار عن قضبان السكك الحديدية في مدينة منيا القمح بالشرقية.





ونشرت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الحدث الذي وقع في ثاني أيام شهر رمضان الكريم.



