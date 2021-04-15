Advertisements
الكشف عن مدى خطورة إصابة صالح جمعة
الخميس 15/أبريل/2021 - 12:37 ص
محمد زويد
Advertisements
أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن الآشعة التي أجراها صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.
وكان صالح جمعة اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق الأخيرة التي أقيمت أمام الانتاج الحربي، في مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
وأشار الدكتور فريد رضوان إلى أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي داخل النادي، من أجل تجهيزه المرحلة المقبلة، مشددا على أن الجهاز الطبي لا يتعجل عودة مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية.
ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة مصر المقاصة، مساء العشرين من شهر أبريل الجاري، على ملعب الأهلي وي السلام، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements