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الكشف عن مدى خطورة إصابة صالح جمعة

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:37 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن الآشعة التي أجراها صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية.

وكان صالح جمعة اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق الأخيرة التي أقيمت أمام الانتاج الحربي، في مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأشار الدكتور فريد رضوان إلى أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي داخل النادي، من أجل تجهيزه المرحلة المقبلة، مشددا على أن الجهاز الطبي لا يتعجل عودة مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة مصر المقاصة، مساء العشرين من شهر أبريل الجاري، على ملعب الأهلي وي السلام، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

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