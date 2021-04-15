اغتصاب جماعي ووفاة والد الضحية من الصدمة بمسلسل "الطاووس"

استعرض المخرج رؤوف عبد العزيز تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل "الطاووس" بطولة النجم جمال سليمان، بتناغم وتلاؤم موسيقي بين ألأحداث والتي أظهرت مدى القهر والظلم وانعدام الأخلاق لدى مرتكبي جريمة الاغتصاب، والتي تسبب ليس في هدم أسرة فقط بل هدم مجتمع .









رؤوف عبد العزيز، كشف لنا خلال أحداث الحلقة، مدي المعاناة والصدمات التي تتعرض لها ضحية الاغتصاب من أقرب الناس لديها، متمثلة في شقيقتها سمية والتي تقدمها الفنانة هبة عبد الغني، وزوجها الشخصية التي يقدمها الفنان أشرف مصلحي، في قيامهم بطرد أمينة، من منزل والدها بعد وفاته بسبب انتشر فيديو الاغتصاب الجماعي لها مع مجموعة من الشباب ذات النفوذ والسلطة.









البداية كانت من قيام أحد الأشخاص بنشر الفيديو الفاضح لأمينة"سهر الصايغ"، وانتشر هذا الفيديو بشكل سريع، ووصل إلى خطيبها فيجو" خالد عليش"، مما جعله يذهب إلي شقيقتها سمية"هبة عبد الغني" ويخبرها بتفاصيل ما فعلته أمينة، مما جعلها تذهب بسرعة إلي والدها وتخبره بما فعلت ابنه الصغرى أمينة، ولم يستطع تحمل الموقف وتوفي في الحال.









كما ذهب المحامي كمال الأسطول، الشخصية التي يقدمها النجم جمال سليمان إلي منزل أمنية، وعرض عليها مبلغ من المال من أجل الشهادة ضد هولاء الشباب في اعتقاده أن الأمر كان بإرادتها، مما جعلها تقوم بطرده من منزلها.









وعلى النقيض تماما، كشفت الحلقة مدى الاستهتار الذي يتمتع به أبناء أصحاب السلطة والنفوذ من جلال مشهد المستشار ضياء شاهين"أحمد فؤاد سليم" مع هولاء الشباب وهم يسخرون مما حدث لها.









كما برهن المخرج رؤوف عبد العزيز، قدرته الرائعة في فن توجيه الممثل، خاصة في المشهد الذي دار بين سمية" هبة عبد الغني" وأمينة "سهر الصايغ" والتي أظهرت مدى الحقد الدفين من قبل سمية لأمنية ، والذي ظهر بشكل احترافي في ظل إسرار سمية على مشاهدة والدها فضحية شقيقتها نظرا لحبة لها وتفضيله عليها، ثم تالي هذا المشهد قيام زوج سمية " أشرف مصيلحي" بطرد أمينة من منزل والدها في مشهد مسأوي.













ويعد رؤوف عبد العزيز مخرج يمتلك أسلوبًا إخراجيا شديد التميز والذكاء ينعكس ذلك في اختياراته للقصة والموضوع وأسلوب التصوير وأداء الممثلين، و أبرز ما يميزه في المسلسل هو الإيقاع المنسجم مع الأحداث والمشدود بحرفية ليثير الغموض والإثارة وجذب المشاهد من أول لحظة ، مع وجود اهتمام كبير بالكادر الجمالي للصورة، زائد تصوير متميز، و حركة الكاميرا وزوايا التصوير في قمة تألقها.













كما وفق في إعطاء تكوينات جمالية للكادر في كل المشاهد حتى الآن، فضلا عن التصوير المشاهد ذات المناظر الطبيعية في غاية الروعة ويعطى متنفسا للعمل ومريحة لعين المشاهد واختيار موفق لاماكن ولوكيشنات التصوير التي تخدم قضية العمل والمضمون العام.











