Advertisements

اغتصاب جماعي ووفاة والد الضحية من الصدمة بمسلسل "الطاووس"

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:34 ص
بوابة الفجر
Advertisements
استعرض المخرج رؤوف عبد العزيز تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل "الطاووس" بطولة النجم جمال سليمان، بتناغم وتلاؤم موسيقي بين ألأحداث والتي أظهرت مدى القهر والظلم وانعدام الأخلاق لدى مرتكبي جريمة الاغتصاب، والتي تسبب ليس في هدم أسرة فقط بل هدم مجتمع .


رؤوف عبد العزيز، كشف لنا خلال أحداث الحلقة، مدي المعاناة والصدمات التي تتعرض لها ضحية الاغتصاب من أقرب الناس لديها، متمثلة في شقيقتها سمية والتي تقدمها الفنانة هبة عبد الغني، وزوجها الشخصية التي يقدمها الفنان أشرف مصلحي، في قيامهم بطرد أمينة، من منزل والدها بعد وفاته بسبب انتشر فيديو الاغتصاب الجماعي لها مع مجموعة من الشباب ذات النفوذ والسلطة.


البداية كانت من قيام أحد الأشخاص بنشر الفيديو الفاضح لأمينة"سهر الصايغ"، وانتشر هذا الفيديو بشكل سريع، ووصل إلى خطيبها فيجو" خالد عليش"، مما جعله يذهب إلي شقيقتها سمية"هبة عبد الغني" ويخبرها بتفاصيل ما فعلته أمينة، مما جعلها تذهب بسرعة إلي والدها وتخبره بما فعلت ابنه الصغرى أمينة، ولم يستطع تحمل الموقف وتوفي في الحال.


كما ذهب المحامي كمال الأسطول، الشخصية التي يقدمها النجم جمال سليمان إلي منزل أمنية، وعرض عليها مبلغ من المال من أجل الشهادة ضد هولاء الشباب في اعتقاده أن الأمر كان بإرادتها، مما جعلها تقوم بطرده من منزلها.


وعلى النقيض تماما، كشفت الحلقة مدى الاستهتار الذي يتمتع به أبناء أصحاب السلطة والنفوذ من جلال مشهد المستشار ضياء شاهين"أحمد فؤاد سليم" مع هولاء الشباب وهم يسخرون مما حدث لها.


كما برهن المخرج رؤوف عبد العزيز، قدرته الرائعة في فن توجيه الممثل، خاصة في المشهد الذي دار بين سمية" هبة عبد الغني" وأمينة "سهر الصايغ" والتي أظهرت مدى الحقد الدفين من قبل سمية لأمنية ، والذي ظهر بشكل احترافي في ظل إسرار سمية على مشاهدة والدها فضحية شقيقتها نظرا لحبة لها وتفضيله عليها، ثم تالي هذا المشهد قيام زوج سمية " أشرف مصيلحي" بطرد أمينة من منزل والدها في مشهد مسأوي. 



ويعد رؤوف عبد العزيز مخرج يمتلك أسلوبًا إخراجيا  شديد التميز والذكاء ينعكس ذلك في اختياراته للقصة  والموضوع وأسلوب التصوير وأداء الممثلين، و أبرز ما يميزه في المسلسل هو  الإيقاع المنسجم مع الأحداث والمشدود بحرفية ليثير الغموض والإثارة وجذب المشاهد من أول لحظة ، مع وجود اهتمام كبير بالكادر الجمالي للصورة، زائد  تصوير متميز، و حركة الكاميرا وزوايا التصوير في قمة تألقها.



كما وفق في إعطاء تكوينات جمالية للكادر في كل المشاهد حتى الآن، فضلا عن التصوير المشاهد ذات المناظر الطبيعية في غاية الروعة ويعطى متنفسا للعمل ومريحة لعين المشاهد واختيار موفق لاماكن ولوكيشنات التصوير التي تخدم قضية العمل والمضمون العام.



يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

أخبار تهمك

صفقة غير متوقعة على رادار برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. خروج قطار عن القضبان في مدينة منيا القمح بالشرقية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل إصابة نجم الأهلي القوية أمام النصر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

منذ أقل من ساعتين

نيمار يصدم برشلونة بهذا القرار

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس ثالث أيام رمضان

منذ ساعة و 25 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

صفقة مفاجئة على رادار الزمالك لتعويض ساسي

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من زيدان بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

الكشف عن مدى خطورة إصابة صالح جمعة

منذ ساعة

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

11:07 م

أول تعليق من زيدان بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

12:08 ص

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

12:03 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟