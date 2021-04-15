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صفقة غير متوقعة على رادار برشلونة

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:40 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بأحد نجوم هويسكا الإسباني المتألقين في الموسم الحالي في الدوري الإسباني.
وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن الإسباني رافا مير يلعب في صفوف هويسكا على سبيل الإعارة من وولفرهامبتون الإنجليزي وجذب أنظار مسئولي البلوجرانا.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة قد يتنافس على التعاقد مع النجم الإسباني مع كلا من أتلتيكو مدريد وأشبيلية الإسبانيين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رافا مير يبلغ من العمر 23 عاماً وخاض في الموسم الحالي 31 مباراة مع هويسكا، سجل خلالهم 15 هدفا، منهم 12 هدف في الدوري الإسباني و3 أهداف في كأس ملك إسبانيا.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن رافا مير من خريجي فالنسيا الإسباني وإنتقل إلى وولفرهامتون في عام 2018 وأعاره النادي الإنجليزي إلى نوتنهاجم فورست ولاس بالماس والآن إلى هويسكا.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مير يتمتع بطول فارع, حيث يبلغ طوله191 سم و ينتهي عقده مع وولفرهامبتون في صيف 2022 وتبلغ قيمته السوقية الحالية 6 مليون يورو.

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