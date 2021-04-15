شاهد|"أنا بابا يلا".. رسالة قوية من مصري ساعد الشرطة الأمريكية في القبض على مجرم

كشف أحمد شعبان، الشاب المصري الذي يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، عن تجربته في مساعدة الشرطة الأمريكية في إلقاء القبض على مجرم كان يحاول الفرار منهم أثناء مطاردة بالسيارات.





وقال "شعبان" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز": "شوفته وهو بيعدي بسرعة وورائه كانت عربيات الشرطة".





وأضاف: "بعدها بربع ساعة لقيته رجع تاني، فقفلت معاه القفلة بتاعتنا وأول ما نزلت من السيارة لقيت الكاميرات في الشارع".





وتابع: "أنا لم أكن أتوقع رد الفعل ده، ومعرفش كل ده اتعمل امتى، لقيت الأربع قنوات في الشارع بالكاميرات وفوق بالسماء ولقيت الموضوع كبر وانتشر جامد".



