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تارا عماد ضحية للعادات والتقاليد في مسلسل موسى

الخميس 15/أبريل/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تقع تارا عماد ضحية للعادات والتقاليد، عندما يجبرها والدها على الزواج من شقيق شيخ البلد، لتترك حبيبها موسى رغماً عنها، وذلك من خلال شخصية نجاة التي تؤديها تارا أمام النجم محمد رمضان في مسلسل موسى، والذي تدور أحداثه في صعيد مصر خلال فترة الاحتلال الانجليزي.


تواجه قصة الحب التي نشأت منذ الطفولة بين نجاة ابنة العمدة وموسى الشاب الفقير، مصيراً مظلماً، عندما تمتثل نجاة  لأوامر والدها المتسلط، حتى لا تجلب العار لأهلها، وبرغم انكسار قلبها وحزنها الشديد على حبيبها، إلا أنها تقرر الذهاب إليه بنفسها وإعلامه بقرارها قائلة له "المتربي مايجبش لأهله العيبة".


مسلسل موسى من إخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبد الرحمن، ويشارك تارا ورمضان في بطولته كل من سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، منذر ريحانة، سيد رجب، صبري فواز، فريدة سيف النصر وهبة مجدي. ويُعرض المسلسل يومياً على قناة DMC، الساعة 6:30 مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It.

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