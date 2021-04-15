تارا عماد ضحية للعادات والتقاليد في مسلسل موسى





تقع تارا عماد ضحية للعادات والتقاليد، عندما يجبرها والدها على الزواج من شقيق شيخ البلد، لتترك حبيبها موسى رغماً عنها، وذلك من خلال شخصية نجاة التي تؤديها تارا أمام النجم محمد رمضان في مسلسل موسى، والذي تدور أحداثه في صعيد مصر خلال فترة الاحتلال الانجليزي.









تواجه قصة الحب التي نشأت منذ الطفولة بين نجاة ابنة العمدة وموسى الشاب الفقير، مصيراً مظلماً، عندما تمتثل نجاة لأوامر والدها المتسلط، حتى لا تجلب العار لأهلها، وبرغم انكسار قلبها وحزنها الشديد على حبيبها، إلا أنها تقرر الذهاب إليه بنفسها وإعلامه بقرارها قائلة له "المتربي مايجبش لأهله العيبة".







