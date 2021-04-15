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شاهد.."شيخ الحارة" يُحرج هاني شاكر.. وبكاء الأخير لهذا السبب

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:06 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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رد المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على الانتقادات التي وجهها له شخصية "شيخ الحارة" بخصوص قيامه بالغناء وابنته مريضة وتعالج في المستشفى.

وقال "شاكر" في حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" ردًا على ما قاله له شيخ الحارة "أنت بتاع مصلحتك وسيبت بنتك وهي تعبانة علشان الفلوس: "والله أنت فاهم غلط، والله حرام عليك ده مش مضبوط وياريت تتأكد من هذا الكلام".

وأضاف "أنا لم أغني إلا بعد وفاة ابنتي بثلاث سنوات، هي توفت عام 2011 وأنا غنيت في حفلة مهرجان الموازين في المغرب عام 2014، وأثناء مرضها عمري ما نزلت ولا سبتها، ازاي أسيب بنتي تتعالج بره وأغنى، والناس اللي طلعت الكلام الفارغ ده هتتحاسب حساب عسير، وربنا ينتقم منهم".

وفي ذات السياق أكد أنه لم يترك ابنته من أجل حفلة في باريس خلال فترة مرضها، ورد على الشائعات التي تروج لذلك، قائلًا: "أنا مسبتش بنتي وهي تعبانة وعملت حفلة بعد ما ماتت بـ3 سنين، ربنا يحاسب الناس اللي قالت كده".

وبكى هاني شاكر، قائلا: "أوحش حاجة في الدنيا فراق حد وبنتي معانا مسبتناش.. أصعب ابتلاء ابتلاء الأبن"، موجهًا رسالة لأبنته: "بحبك وحشتيني ومش بتروحي من بالي.. واولادك عرفينك وفقرينك".

وأشار الفنان هاني شاكر، إلى أنه حال خوضه تجربة التمثيل من جديد يفضل التمثيل أمام يسرا وإلهام شاهين وليلى علوي في فيلم واحد بـ3 قصص، مؤكدًا أنه خائف من تجربة السيرة الذاتية، كما أنه حال تجسيد شخصيته سيختار تامر حسني للدور، مشيرًا إلى أنه يفضل أن يغني حسين الجسمي النشيد الوطني بصوته.

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