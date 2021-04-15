أحمد سعد: قمت بإعادة تسجيل اغاني الاختيار 2 تكريما لشهداء مصر









اكد الفنان احمد سعد انه سعيد بترشيحه لمسلسل الاختيار بجزئه الثاني والذي يلعب بطولته النجميين كريم عبد العزيز واحمد مكي، لافتا الي انه شرف كبير لاي فنان ان يشارك في هذه الملحمه الوطنيه علي حد وصفه.













وتابع سعد، غناءي في العمل ليس مجرد عمل اقدمه لكنه شعور بكل شهيد، موكدا علي انه يغني لابطال حقيقين وليس لقصص اسطوريه، لذا فالكلمات كانت تخرج من القلب وقد قمت بإعادة الاغنيه لاكثر من مره لتخرج بهذا الشكل وهو ما اظهر صدى واسع من قبل الجمهور عند طرح الاغنيه الخاصه بالمسلسل علي مستوى ردود الافعال التي كانت مبهرة بالنسبالي .









وقال سعد، انه يقدم اغنيه اخري في الاختيار سيتم الافصاح عن تفاصيلهم خلال الحلقات المقبله ، مشيرا الي ان الكينج محمد منير يقدم هو الاخر عمليين غنائيين خلال حلقات العمل، وهذا امر يشرفني بشكل كبير لانني اشترك معه في تقديم اغاني هذا العمل المميز، الذي يشاهده الملايين في مصر وخارجها.









وعن مشاركته في برنامج رامز جلال "رامز عقله طار"، والذي ظهر في اولي حلقاته قال :"لم اكن اعلم بان هذا البرنامج يخص مقلب رامز، فانا سافرت للسعوديه من اجل المشاركه في موسم الرياض الترفيهي وقد جاءتني الدعوة من الهيئه بشكل رسمي، وهو ما جعلني لا اتخيلران يكون برنامج لرامز، الذي اضحكتني كثيرا ردود الافعال علية عند عرض الحلقة ".









وحول رأيه عن مشاركه شقيقه الفنان عمرو سعد في مسلسل "ملوك الجدعنه" قال سعد :"العمل ابهرني واسعدني كثيرا، اداء عمرو اصبح متطور ومختلف كثيرا، وبينه كيمياء واضحه مع مصطفي شعبان، فالعمل اظهر صداقه واضحه بينهما وجدعنه كبيرة فكرتني باغنيه بحبك يا صحبي التي كانت وش الخير عليا ومن اكثر الاعمال الناجحه في حياتي المهنيه" .









واختتم سعد، اتمني ان اكون قد وفقت في ظهوري باغاني الاختيار، وان اكون قدر المسؤولية التي وضعت فيها للمشاركه في هذا العمل الرمضاني المهم.



