مدرب المريخ السوداني: التعادل مع الأهلي أحبطني









تحدث الإنجليزي كلارك المدير الفني لفريق المريخ السوداني أنه ينوي خوض معسكر مغلق في القاهرة نهاية الشهر الجاري.





وأوضح كلارك في حواره عبر برنامج "ملعب البلدوزر"، "أميل في طريقة لعبي لأسلوب الضغط على المنافس، أحب الكرة الهجومية".





وواصل :"طريقتي تعتمد على منح رقم ١٠ صلاحيات هجومية كبيرة، لا أخشى أي منافس مهما كانت قوته".





وأضاف :"الجميع كان سعيد بالأداء في المريخ السوداني بعد مباراة الأهلي لكني كنت محبط بسبب النتيجة".



