"العليا للحج" تصدم المصريين: ليس لهم عمرة هذا العام (فيديو)

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن السعودية أعلنت قواعد للعمرة في شهر فبراير، وعلقت 20 دولة عن دخول السعودية من بينها مصر.





وأضاف "تركي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن السعودية لم تصرح لـ20 دولة من بينهم مصر بتصاريح للعمرة.



