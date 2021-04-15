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"العليا للحج" تصدم المصريين: ليس لهم عمرة هذا العام (فيديو)

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:24 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن السعودية أعلنت قواعد للعمرة في شهر فبراير، وعلقت 20 دولة عن دخول السعودية من بينها مصر.

وأضاف "تركي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن السعودية لم تصرح لـ20 دولة من بينهم مصر بتصاريح للعمرة.

وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه لا يوجد إعلان من الوزارة عن تنظيم العمرة للمصريين، متابعًا: "ليس هناك عمرة في رمضان للمصريين"، معلقًا: "السعودية بادرت بفتح العمرة، وهذه بشرى لفتح العمرة أمام دول العالم في محرم".

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