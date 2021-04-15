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بايرن ميونخ واثق من ضم هالاند في حالة واحدة

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:04 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه توجد تطورات بشأن رغبة بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني في الفترة المقبلة.
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن بايرن ميونخ واثق من قدرته على التعاقد مع هالاند في عام 2022 إذا استمر النجم النرويجي في صفوف بروسيا دورتموند لمدة موسم آخر.
وأكدت الصحيفة البريطانية أن هالاند مطلوب من جميع الأندية الكبرى في أوروبا تقريبًا بما في ذلك مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وبرشلونة وريال مدريد الإسبانيين بعد مستواه الرائع الذي يقدمه في الموسم الحالي.
ولفتت الصحيفة البريطانية أن بروسيا دورتموند لا يرغب في بيع هالاند البالغ من العمر 20 عامًا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث سيكون النجم النرويجي متاحًا للبيع في صيف 2022 مقابل حوالي 75 مليون جنيه إسترليني وذلك بناءاً على بند في عقده. 
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في ظل هذه المعطيات فإن مسئولي بايرن ميونخ يعتقدون أن بإمكانهم الفوز في السباق في نهاية المطاف والفوز بالجوهرة النرويجية.

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