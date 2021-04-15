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قائمة الأعلى مشاهدة.. "ملوك الجدعنة" يحتل المرتبة الأولى في أمريكا وإنجلترا والوطن العربي

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:08 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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حقق مسلسل "ملوك الجدعنة"، بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان، نسب مشاهدة عالية بالتزامن مع عرض حلقاته الأولى والثانية، لتتجاوز نسب المشاهدة حدود الوطن العربي إلى الغرب.



واستطاع "ملوك الجدعنة" أن يحتل المرتبة الأولى في قائمة الأعلى مشاهدة في ألمانيا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإنجلترا، إلى جانب تصنيفه الأعلى مشاهدة بالإمارات العربية المتحدة ومصر وعدد من الدول العربية.
وتناولت الحلقة الثانية من "ملوك الجدعنة" استمرار تتبع عمرو عبد الجليل ، رئيس العصابة للصديقان سفينة وسرية لاسترداد الحقيبة التي تم سرقتها عن طريق الخطأ وإخفائها بمنزلهم، ولتستمر حيل الطرفين في التلاعب حول تلك الحقيبة.


يذكر أن مسلسل "ملوك الجدعنة" من بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، دلال عبدالعزيز، أحمد صفوت، فرح يوسف، وليد فواز، تأليف عبير سليمان بالتعاون مع ورشة كتابة أمين جمال وإخراج أحمد خالد موسى.

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