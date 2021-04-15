Advertisements

مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن لـ"غيث" والقنوات الناقلة

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:08 ص
برنامج قلبي اطمأن
برنامج قلبي اطمأن
Advertisements

قلبي اطمأن .. طرحت العديد من المسلسلات والبرامج خلال شهر رمضان 2021، حيث يعتبر موسما سنوياً لطرح الأعمال ومناسب لجمع المشاهدات.

برنامج قلبي اطمأن

ويعتبر برنامج قلبي اطمأن من أبرز البرامج الإنسانية التي تهم الكثيرين، حيث أنه حقق نجاحاً كبيراً وباهراً، وضعه ضمن قائمة أفضل الأعمال التي يزيد الحث عنها يوميا.

برنامج قلبي اطمأن يصدر البحث

وتصدر برنامج قلبي اطمأن والذي يقدمه شاب عراقي كنيته "غيث" في مدلول على أنه يقوم بإغاثة المحتاجين، وتقديم المساعدات المادية لهم.

متابعو برنامج قلبي اطمأن

تصدر برنامج قلبي اطمأن قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، على محرك البحث جوجل، حيث يرغب الجمهور في معرفة مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له.

الدولة المنتجة لبرنامج قلبي اطمأن

ويعد برنامج قلبي اطمأن أحد البرامج المنتجة من قبل دولة الإمارات وتقوم فكرته على تقديم المساعدة للمحتاجين بمختلف دول العالم دون الاقتصار على دولة أو منطقة معينة، على مدار شهر رمضان المبارك.

هوية مقدم برنامج قلبي اطمأن

ويخفي برنامج قلبي اطمأن اسم مقدمه، رغم أن الجميع يظن أنه اسمه الحقيقي "غيث" وهو أمر غير صحيح، حيث أنه شاب عراقي ويعمل مذيعاً اخل دولة الإمارات.

أهداف برنامج قلبي اطمأن

ويهدف برنامج قلبي اطمأن إلى توفير المساعدات للمحتاجين، والبحث عن طرق لتوفير مساعدات دائمة لهم، ما زاد من شعبيته في الوطن العربي، ولاسيما مصر.

ونرصد لمتابعينا الكرام، عبر بوابتكم الفجر الإلكترونية مواعيد عرض برنامج قلبي والقنوات الناقلة في في السطور القليلة التالية:

مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن والقنوات

أعلنت مجموعة قنوات إم بي سي عن إذاعة برنامج قلبي اطمأن الساعة 4:20 مساءً بتوقيت القاهرة عبر فضائيتها "mbc 1"، كما يُعرض الساعة الـ4 عصرًا على قناة أبوظبي، وتتراوح مدة عرض الحلقات الخاصة به من 15 إلى 20 دقيقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موعد عرض برنامج قلبي اطمأن مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن قلبي اطمان 4 قلبي اطمان برنامج قلبي اطمأن على إم بي سي برنامج قلبي اطمأن على أبوظبي برنامج قلبي أطمأن القنوات الناقلة برنامج قلبي اطمأن

أخبار تهمك

عاجل - أول رد فعل من الخطيب على اجتماع اتحاد الكرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من زيدان بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة نجم منتخب مصر بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

نيمار يصدم برشلونة بهذا القرار

منذ ساعتين و 42 دقيقة

صفقة غير متوقعة على رادار برشلونة

منذ ساعة

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس ثالث أيام رمضان

منذ ساعة و 26 دقيقة

تفاصيل إصابة نجم الأهلي القوية أمام النصر

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الزمالك يهزم الأهلي في سباق صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مفاجئة على رادار الزمالك لتعويض ساسي

منذ ساعة و نصف

الكشف عن مدى خطورة إصابة صالح جمعة

منذ ساعة

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

منذ أقل من ساعتين

"العليا للحج" تصدم المصريين: ليس لهم عمرة هذا العام (فيديو)

منذ 18 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 42 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

تعرف على مواعيد عرض برنامج "قلبي اطمأن" الإماراتي

قلبي اطمأن | اعرف الآن موعد عرض برنامج قلبي اطمأن رمضان 2020 وتردد قناة أبوظبي 2020 (تقديم المساعدات للأسر) Ramadan 2020

مواعيد برنامج "قلبي اطمأن" والقنوات الناقلة له

تعرف على موعد عرض برنامج قلبي اطمأن qalby etmaan والقناة الناقلة

تعرف على مقدم برنامج "قلبى اطمأن" الذى جند نفسه لصالح الخير

مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن الموسم الثالث رمضان 2020 والقناة الناقلة له qalbi atma'an (تقديم المساعدات للمحتاجين) | برامج رمضان 2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

عاجل - المصائب تتوالى على الأهلي.. نجم الفريق يتعرض لإصابة قوية

09:55 م

عاجل - جماهير ليفربول تفتح النار على محمد صلاح

11:07 م

أول تعليق من زيدان بعد تأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

12:08 ص

عاجل| الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا.. ووفاة 44 حالة

12:03 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

قانون الموارد المائية يحدد ضوابط بشأن الحفاظ على نهر النيل ومخرات السيول

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقيقة ما حدث فى الأردن

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل هناك واسطة بين الله وعباده؟