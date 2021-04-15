مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن لـ"غيث" والقنوات الناقلة





قلبي اطمأن .. طرحت العديد من المسلسلات والبرامج خلال شهر رمضان 2021، حيث يعتبر موسما سنوياً لطرح الأعمال ومناسب لجمع المشاهدات.





برنامج قلبي اطمأن





ويعتبر برنامج قلبي اطمأن من أبرز البرامج الإنسانية التي تهم الكثيرين، حيث أنه حقق نجاحاً كبيراً وباهراً، وضعه ضمن قائمة أفضل الأعمال التي يزيد الحث عنها يوميا.





برنامج قلبي اطمأن يصدر البحث





وتصدر برنامج قلبي اطمأن والذي يقدمه شاب عراقي كنيته "غيث" في مدلول على أنه يقوم بإغاثة المحتاجين، وتقديم المساعدات المادية لهم.





متابعو برنامج قلبي اطمأن





تصدر برنامج قلبي اطمأن قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، على محرك البحث جوجل، حيث يرغب الجمهور في معرفة مواعيد عرضه والقنوات الناقلة له.





الدولة المنتجة لبرنامج قلبي اطمأن





ويعد برنامج قلبي اطمأن أحد البرامج المنتجة من قبل دولة الإمارات وتقوم فكرته على تقديم المساعدة للمحتاجين بمختلف دول العالم دون الاقتصار على دولة أو منطقة معينة، على مدار شهر رمضان المبارك.





هوية مقدم برنامج قلبي اطمأن





ويخفي برنامج قلبي اطمأن اسم مقدمه، رغم أن الجميع يظن أنه اسمه الحقيقي "غيث" وهو أمر غير صحيح، حيث أنه شاب عراقي ويعمل مذيعاً اخل دولة الإمارات.





أهداف برنامج قلبي اطمأن





ويهدف برنامج قلبي اطمأن إلى توفير المساعدات للمحتاجين، والبحث عن طرق لتوفير مساعدات دائمة لهم، ما زاد من شعبيته في الوطن العربي، ولاسيما مصر.





ونرصد لمتابعينا الكرام، عبر بوابتكم الفجر الإلكترونية مواعيد عرض برنامج قلبي والقنوات الناقلة في في السطور القليلة التالية:





مواعيد عرض برنامج قلبي اطمأن والقنوات





أعلنت مجموعة قنوات إم بي سي عن إذاعة برنامج قلبي اطمأن الساعة 4:20 مساءً بتوقيت القاهرة عبر فضائيتها "mbc 1"، كما يُعرض الساعة الـ4 عصرًا على قناة أبوظبي، وتتراوح مدة عرض الحلقات الخاصة به من 15 إلى 20 دقيقة.



