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"روشتة رمضان" 8  نصائح لوجبة الإفطار خلال شهر رمضان (إنفوجراف)

الخميس 15/أبريل/2021 - 05:06 ص
إنفوجراف
إنفوجراف
منى صموئيل
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تقدم بوابة الفجر في هذا التوقيت من كل عام، وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.

تحتوي روشة اليوم على 8 نصائح لوجبة الإفطار خلال شهر رمضان:
1-  تناول ثلاث حبات من التمر قبل البدء بالإفطار؛ لتفادي حصول نقص في معدلات السكر في الدم، ثمّ شرب كوب من الماء أو اللبن، قبل تناول الطعام.

2-  بدء الإفطار بتناول الشوربة الساخنة؛ لأنّها تليّن المعدة، وتخفف الشعور بالانقباضات، ثمّ تناول السلطة، وتناول الوجبة الرئيسيّة بعدها بشكل معتدل.

 3- التنويع في وجبات الإفطار، وإدخال الأطعمة المختلفة كالسلطات، واللحوم، والأسماك، والبقوليّات وغيرها.

4- شرب كميّة وفيرة من المياه بين فترتي الإفطار والسحور؛ بحيث لا تقلّ عن ثمانية أكواب، مع الحرص على تناولها تدريجيًّا؛ لتجنب الشعور بالانتفاخ. 

5- ممارسة رياضة المشي يوميًا، وذلك بعد تناول وجبة الإفطار بساعتين؛ ليقوم الجهاز الهضمي بعمله ويهضم الطعام.

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نصائح شهر رمضان بوابة الفجر الفجر الغذاء

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