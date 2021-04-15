"روشتة رمضان" 8  نصائح لوجبة الإفطار خلال شهر رمضان (إنفوجراف)

تقدم بوابة الفجر في هذا التوقيت من كل عام، وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم "روشتة رمضان" بشكل يومي على مدار الشهر، تتضمن نصائح هامة للمواطنين تساعدهم على ساعات الصيام.





تحتوي روشة اليوم على 8 نصائح لوجبة الإفطار خلال شهر رمضان:

1- تناول ثلاث حبات من التمر قبل البدء بالإفطار؛ لتفادي حصول نقص في معدلات السكر في الدم، ثمّ شرب كوب من الماء أو اللبن، قبل تناول الطعام.



