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حرارة ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس اليوم

الخميس 15/أبريل/2021 - 08:06 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، ثالث أيام رمضان، الموافق 16 إبريل2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس حار على جنوب سيناء.
- طقس حار على شمال الصعيد.
- طقس حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.


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