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حقيقة تعاقد الأهلي مع حارس جديد

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:29 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث مجدي عبدالغني، نجم الكرة المصرية السابق، إن لجنة الكرة في النادي الأهلي وعلى رأسها محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، قررت التعاقد مع حارس مرمى جديد بداية الموسم المقبل لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وأكد مجدي عبدالغني في تصريحات عبر برنامجه "ملعب البلدوزر" الذي يذاع عبر قناة "الشمس" أن لجنة الكرة في الأهلي حصلت على موافقة الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني للتعاقد مع حارس مرمى في الموسم الجديد.

وتابع عبدالغني أن قائمة حراس النادي الأهلي بحاجة إلى حارس جيد قادر على حراسة عرين الفريق الأحمر حال غياب محمد الشناوي، الحارس الأساسي للأهلي وحارس منتخب مصر.

وأشار إلى أن مسئولي الأهلي وافقوا على إعارة مصطفى شوبير، حارس الأهلي الشاب والحارس الثالث في ترتيب الجهاز الفني، في نهاية الموسم الجاري على أن يتم التعاقد مع حارس خبرة ليكون بديلا لمحمد الشناوي.

ويقدم مجدي عبدالغني برنامج ملعب البلدوزر على قناة الشمس لمدة 5 أيام في شهر رمضان الكريم من السبت للأربعاء في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

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