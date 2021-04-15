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صفقة تبادلية كبيرة بين يوفنتوس ومانشستر يونايتد

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن أنه حدثت تطورات جديدة بشأن مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يدرس التعاقد مع نجمه السابق كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الذي تحوم الشكوك بشأن إستمراره في صفوف السيدة العجوز.
وأشار الموقع الإيطالي إلى أن عقد كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس ينتهي في صيف 2022 وارتبط الدون البرتغالي بالرحيل عن الفريق الإيطالي عقب نهاية الموسم الحالي خاصة بعد الفشل الأوروبي.
وأفاد الموقع الإيطالي بأن مانشستر يونايتد يرغب في إستعادة رونالدو عن طريق صفقة تبادلية ينتقل بموجبها الفرنسي بول بوجبا إلى يوفنتوس.
وألمح الموقع الإيطالي أن بول بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2022 وكان وكيل أعمال النجم الفرنسي قد أكد بأن موكله سيرحل عن الشياطين الحمر في الصيف المقبل.

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