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شيرين تتصدر تريند تويتر بعد نجاح اغنية عشرة ومشوار

الخميس 15/أبريل/2021 - 01:39 ص
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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حضور قوي ونجاح كبير للنجمة شيرين عبد الوهاب مع بداية شهر رمضان حيث شاركت شيرين في اعلان إحدى المنتجات بأغنية عشرة ومشوار والتي حققت نجاحا كبيرا وردود فعل قوية كانت سببا في تصدرها ترند تويتر 
عشرة ومشوار من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى وتوزيع النابلسي.


كما غنت شيرين تتر مسلسل لحم غزال للفنانة غادة عبد الرازق وقدمت أغنية وشي الحقيقي من كلمات بدوي جمعة وألحان محمد رحيم وتوزيع أمير سمير وحققت الأغنية أيضا نجاحا كبيرا.


يذكر أن شيرين غابت لفترة طويلة عن السوشيال ميديا وقررت مقاطعتها ولكنها بعد طلب الجمهور قررت العودة مرة أخرى لتتواصل بنفسها مع جمهورها عبر حساباتها على السوشيال ميديا

شيرين تتصدر تريند تويتر بعد نجاح اغنية عشرة ومشوار
شيرين تتصدر تريند تويتر بعد نجاح اغنية عشرة ومشوار

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