عاجل.. النيابة العامة تباشر التحقيقات في حادث قطار بالقرب من محطة منيا القمح

انتقل فريق من النيابة العامة بإشراف النائب العام المستشار حمادة الصاوي لمعاينة موقع تصادم عربتيْن بالقطار رقم ٩٣٩ الذي كان متوجهًا من محافظة القاهرة إلى محافظة الدقهيلة دون انقلابهما؛ وذلك بالقرب من محطة منيا القمح حيث تبين إجراء أعمال إصلاحات بتلك المنطقة، وقد انتقل فريق آخر من النيابة العامة لسؤال المصابين، وجار استكمال التحقيقات.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن إصابة ١٥ مواطنًا فى حادث قطار منيا القمح، بمحافظة الشرقية.





وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب ٣٣ سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلي مستشفي منيا القمح المركزي، لافتًا إلى أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان كلفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث يتواجد وكيل الوزارة على رأس فريق طبي بالمستشفي لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين.





وكشف عن خروج ٦ من المصابين من المستشفي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن باقي المصابين يعانون من إصابات بسيطة إلي متوسطة " كسور وجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد" وهم جميعا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.