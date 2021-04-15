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وفاة 7 مصابين بفيروس كورونا في مستشفيات القليوبية

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد ضوه
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سجلت محافظة القليوبية، وفق مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، 7 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية بمستشفيات المحافظة، من بينهم 4 سيدات.

وبحسب المصدر، فإن مستشفى قها للعزل الصحي سجلت 4 وفيات بينما سجل مستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها، وبنها العام وكفر شكر المركزي حالة وفاة واحدة لكل منهم.

وتابع المصدر، أن المتوفين بمستشفى قها هم: "س.أ.م" 70 عاما، قرية كفر عابد التابعة لمركز طوخ، و"ت.س.ع" 50 عاما، من مدينة بنها، و"س.س.ر" 71 عاما من مدينة طوخ، و" أ.ع.ع" 75 عاما، أتريب بنها.

ّوأضاف أن المتوفين بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها ومستشفي كفر شكر المركزي وبنها العام هم: "ز.ك.ع" 73 عاما، قرية طنط الجزيرة طوخ، و"م.ع.م" 71 عاما مدينة الباجور منوفية، و"أ.إ.أ.س" من قرية ميت بره بالمنوفية.

كانت محافظة القليوبية، قد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية وفق بيانات وزارة الصحة، 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

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