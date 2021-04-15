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"السكة الحديد" تعلن تفاصيل حادث قطار منيا القمح
الخميس 15/أبريل/2021 - 02:03 ص
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار ٣٣٩ ركاب القاهرة بنها الزقازيق المنصورة بمنطقة التجديدات بحوش محطة منيا القمح خرج البوجي الخلفي من العربة الخامسة والسادسة من على القضبان، هذا وتعلن الهيئة خلوّ الخط الطالع وانتظام مسير القطارات عليه في الاتجاهين بسلامة وأمان، وقد استعد وقام ونش الزقازيق لرفع بوجي العربتين واخلاء الخط، وتم تشكيل لجنة فنية للمعاينة والوقوف علي أسباب خروج بوجي العربتين من على السكة.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن إصابة ١٥ مواطنًا فى حادث قطار منيا القمح، بمحافظة الشرقية.
وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب ٣٣ سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلي مستشفي منيا القمح المركزي، لافتًا إلى أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان كلفت وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود بمتابعة الحالة الصحية للمصابين، حيث يتواجد وكيل الوزارة على رأس فريق طبي بالمستشفي لتقديم كافة سبل الرعاية الطبية للمصابين.
وكشف عن خروج ٦ من المصابين من المستشفي بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، مشيرًا إلى أن باقي المصابين يعانون من إصابات بسيطة إلي متوسطة " كسور وجروح وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد" وهم جميعا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
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