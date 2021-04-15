مدرب الأهلي يكشف تفاصيل حالة المصابين

عبر سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم بهدفين مقابل هدف على حساب النصر، في الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في قطع خطوة مهمة في رحلة الدفاع عن لقبه.





وأضاف أن الجهاز الفني منح الفرصة لعدد من العناصر التي لا تشارك باستمرار في التشكيل الرئيسي، ونجحوا في تقديم أداء جيد بالإضافة إلى عدد من العناصر الشابة، في ظل حاجة الفريق إلى جميع العناصر في الفترة المقبلة.





وأكد قمصان أن الجهاز الفني للأهلي أغلق صفحة النصر سريعًا من أجل الاستعداد بقوة لمباراة القمة أمام الزمالك، المقرر لها الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري.



