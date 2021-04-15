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مدرب الأهلي يكشف تفاصيل حالة المصابين
الخميس 15/أبريل/2021 - 02:04 ص
علي نبوي
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عبر سامي قمصان، المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق اليوم بهدفين مقابل هدف على حساب النصر، في الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر، مشيرًا إلى أن الفريق نجح في قطع خطوة مهمة في رحلة الدفاع عن لقبه.
وأضاف أن الجهاز الفني منح الفرصة لعدد من العناصر التي لا تشارك باستمرار في التشكيل الرئيسي، ونجحوا في تقديم أداء جيد بالإضافة إلى عدد من العناصر الشابة، في ظل حاجة الفريق إلى جميع العناصر في الفترة المقبلة.
وأكد قمصان أن الجهاز الفني للأهلي أغلق صفحة النصر سريعًا من أجل الاستعداد بقوة لمباراة القمة أمام الزمالك، المقرر لها الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري.
واختتم قمصان تصريحاته، معربًا عن أمله في تعافي قائمة المصابين خلال الفترة المقبلة، التي يخوض خلالها الفريق مباراة كل 72 ساعة، بسبب جدول المباريات المضغوط.
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