تطور في مستقبل هاري كين مع توتنهام

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي حسم قراره بالاستمرار في صفوف النادي الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأفادت صحيفة إندبندنت البريطانية بأنه يوجد شكوك بشأن إستمرار الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي في صفوف الفريق الإنجليزي وسط إهتمام العديد من الأندية بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هاري كين سيطلب الرحيل عن توتنهام عقب نهاية الموسم الحالي في حالة لم يتأهل الفريق الإنجليزي إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن هاري كين يرغب في الاستمرار في الدوري الإنجليزي في حال رحيله عن توتنهام.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن هاري كين لا يمانع من الإنتقال إلى مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد علماً بأن برشلونة وريال مدريد الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي مهتمون بالتعاقد معه.