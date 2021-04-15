"النوران" تدشن مشروع "الفيوم أفضل بدون بلاستيك"

عقدت مؤسسة النوران ورشة عمل بعنوان "تكوين مجموعات عمل فعالة في المجتمع للحد من مشكلة البلاستيك في الفيوم"، وقد شهدت الورشة مشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية، المجتمع المدني، الصحافة، والقطاع الخاص والشباب.

وناقشت الورشة، مشكلة الإفراط في استخدام أكياس البلاستيك ومخاطرها وكيفية التصدي لها، وطرق رفع الوعي بخطورة المشكلة على المجتمع.





جاء ذلك في إطار تنفيذ مشروع "الفيوم أفضل بدون بلاستيك" الممول من مرفق البيئة العالمية برنامج المنح الصغيرة، والذي تنفذه مؤسسة النوران للتنمية بالفيوم، بحضور محمد العشيرى المدير التنفيذي للمؤسسة، ومحمد اسماعيل مدير المشروع، والأستاذ مهدى عشرى رئيس مجلس الأمناء والدكتور توفيق شعيب نائب رئيس مجلس الأمناء بالمؤسسة، وبحضور المحاضر الاستاذ محمود ابو زيد استاذ التنمية البشرية.



