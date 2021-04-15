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مدافع الزمالك يحقق رقم قياسي.. تعرف على التفاصيل

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وصل محمود علاء مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى هدفه رقم  40 في مسيرته مع الفريق، منذ ارتدائه القميص الأبيض قبل 4 سنوات.

حيث سجل علاء هدفين في مباراة الزمالك اليوم أمام حرس الحدود بدور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

وأصبح رصيد علاء 40 هدفا، كأكثر المدافعين في تاريخ النادي الأبيض تسجيلا للأهداف.. بواقع 30 هدفا في الدوري و4 أهداف في كأس مصر وهدفين في كأس السوبر المصري وهدفين في دوري أبطال إفريقيا وهدفين في كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدف مساء اليوم الأربعاء على استاد الجيش في السويس، في دور الـ 32 لكأس مصر، ليتأهل لدور الـ 16 في مواجهة الإسماعيلي.

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