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ملخص تصريحات موسيماني عقب الفوز على النصر بكأس مصر

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:25 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنه سعيد بتحقيق الفوز اليوم على النصر في دور الـ32 من منافسات كأس مصر والتأهل لدور الـ16 في البطولة.

أضاف موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «حققنا المطلوب ونجحنا في قطع بطاقة التأهل إلى الدور التالي». 

وأكمل: «مباراة اليوم أمام النصر كانت نسخة معتادة من مباريات الكأس التي دائمًا ما تكون قوية للغاية في منافساتها، ونجح الأهلي في خلق فرص عديدة للتهديف وتحديدًا في الشوط الأول وهو أمر جيد جدا». 

وذكر موسيماني أن الأهلي نجح في التقدم بهدف في الشوط الأول قبل أن يتعادل المنافس في الشوط الثاني، إلا أن قتال اللاعبين ورغبتهم في الفوز تحققت في الأمتار الأخيرة من المباراة.

وأشار موسيماني إلى أنه قام اليوم بالدفع بعدد من العناصر التي لم تشارك بشكل أساسي الفترة الماضية، وقام بمنحها وقتًا كافيًا في لقاء اليوم، كما حرص على الدفع بعدد من العناصر الأساسية في الجزء الأخير من المباراة حتى نجح والتر بواليا في تسجيل هدف الفوز.

وشدد موسيماني على أن إصابة أكرم توفيق لاعب الفريق اليوم تأتي لتزيد من أعداد المصابين في القائمة التي باتت طويلة للغاية، ولكن في النهاية نحن مستمرون في مشوار الفريق رغم الإصابات التي تضربنا بقوة بسبب ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

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