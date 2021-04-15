طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لنجم الفريق

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة أشعة أكرم توفيق لاعب الفريق جاءت مطمئنة للغاية.





أضاف أن نتيجة أشعة اللاعب أثبتت إصابته بكدمة قوية فقط في الذراع، وأن حالته مطمئنة ولا تدعو للقلق.



