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طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لنجم الفريق

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:26 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة أشعة أكرم توفيق لاعب الفريق جاءت مطمئنة للغاية.

أضاف أن نتيجة أشعة اللاعب أثبتت إصابته بكدمة قوية فقط في الذراع، وأن حالته مطمئنة ولا تدعو للقلق.

وأوضح أن أكرم سيخضع لفحص طبي غدًا الخميس للاطمئنان على حالته وتحديد موقفه بشأن المشاركة في التدريبات الجماعية، مشددًا على أن حالة اللاعب جيدة بعد أن جاءت نتيجة الأشعة مطمئنة للغاية.

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