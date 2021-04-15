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طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لنجم الفريق
الخميس 15/أبريل/2021 - 02:26 ص
علي نبوي
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قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة أشعة أكرم توفيق لاعب الفريق جاءت مطمئنة للغاية.
أضاف أن نتيجة أشعة اللاعب أثبتت إصابته بكدمة قوية فقط في الذراع، وأن حالته مطمئنة ولا تدعو للقلق.
وأوضح أن أكرم سيخضع لفحص طبي غدًا الخميس للاطمئنان على حالته وتحديد موقفه بشأن المشاركة في التدريبات الجماعية، مشددًا على أن حالة اللاعب جيدة بعد أن جاءت نتيجة الأشعة مطمئنة للغاية.
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