حازم إمام: الزمالك حقق هدفه من مواجهة الحدود.. وجاهزون للأهلي









أكد حازم إمام لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن الفريق قدم مباراة جيدة اليوم أمام حرس الحدود، مشددا على أن الزمالك حقق الهدف المطلوب بالفوز والصعود إلى دور الـ 16.

أضاف إمام بعد المباراة أن اللاعبين يحاولون إسعاد الجماهير بالفوز في كل المواجهات التي يخوضونها خلال الفترة الحالية.

واختتم لاعب الزمالك: "مباراة الأهلي ستكون قوية، وسنلعب من أجل الفوز فقط للحفاظ على صدارة بطولة الدوري الممتاز".