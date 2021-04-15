موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في المربع الذهبي بكأس الاتحاد الإنجليزي





تأهل فريق مانشستر سيتي الي دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي عقبة بوروسيا دورتموند الألماني فى دور ربع النهائي.





ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره تشيلسي يوم السبت المقبل فى دور نصف نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.





وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.



