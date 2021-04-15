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موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في المربع الذهبي بكأس الاتحاد الإنجليزي

الخميس 15/أبريل/2021 - 02:30 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تأهل فريق مانشستر سيتي الي دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطي عقبة بوروسيا دورتموند الألماني فى دور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يواجه مانشستر سيتي نظيره تشيلسي يوم السبت المقبل فى دور نصف نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي. 

وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة. 

وفى نصف النهائي الثاني يواجه ساوثهامتون نظيره ليستر سيتي.

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