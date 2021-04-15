عبد الحفيظ يطمأن جماهير الأهلي بشأن أكرم توفيق









أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهليلي أن اهداف النادي من مباراة النصر في كأس مصر تم تحقيقها بنجاح.





وقال عبد الحفيظ في برنامج الماتش: "الاستعداد للمباريات دي بتكون صعبة، اهدافك فيها بتكون مختلفة".





وتابع "بتشوف كجهاز فني لعيبة زي علي لطفي وتدي لناصر ماهر ، بواليا يسجل، كهربا يرجع للمشاركة".





وأضاف "الشوط الأول في المباراة ضيعنا فرص كتير وحققنا".



