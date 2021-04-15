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تشكيل آرسنال المتوقع أمام سلافيا براغ في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي
الخميس 15/أبريل/2021 - 02:59 ص
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الخميس فريق أرسنال الإنجليزي نظيره سلافيا براغ التشيكي ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي سلافيا براج التشيكي.
وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: لينو.
خط الدفاع: بيليرين، هولدينج، لويز، جابرييل.
خط الوسط: تشاكا، توماس بارتي، سيبايوس.
خط الهجوم: لاكازيت، أوباميانج، ساكا.
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