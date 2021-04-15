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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين

الخميس 15/أبريل/2021 - 03:25 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يحتل الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول على عرش ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" برصيد 19 هدف.

ثم يأتي هاري كين لاعب فريق توتنهام متساويًا مع صلاح بنفس عدد الأهداف ليقتسم معه الصدارة، ثم جاء في المرتبة الثالثة برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد برصيد 16 هدف.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-


1- محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.

2- هاري كين، توتنهام، 19 هدفًا.

3- برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.

4- باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 14 هدفًا.


5- كالفيرت لوين، إيفرتون، 14 هدفًا.

6- سون هيونج، توتنهام، 13 هدفًا.

7- جيمي فاردي، ليستر سيتي، 12 هدفًا.

8- أولي واتكينز، أستون فيلا، 12 هدفًا.

9- إيلكاي جوندوجان، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.

10- ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 11 هدفًا.

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