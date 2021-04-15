ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين

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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة الثانية والثلاثين
الخميس 15/أبريل/2021 - 03:25 ص
غدير أحمد
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يحتل الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول على عرش ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" برصيد 19 هدف.
ثم يأتي هاري كين لاعب فريق توتنهام متساويًا مع صلاح بنفس عدد الأهداف ليقتسم معه الصدارة، ثم جاء في المرتبة الثالثة برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد برصيد 16 هدف.
ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-
1- محمد صلاح، ليفربول، 19 هدفًا.
2- هاري كين، توتنهام، 19 هدفًا.
3- برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 16 هدفًا.
4- باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 14 هدفًا.
5- كالفيرت لوين، إيفرتون، 14 هدفًا.
6- سون هيونج، توتنهام، 13 هدفًا.
7- جيمي فاردي، ليستر سيتي، 12 هدفًا.
8- أولي واتكينز، أستون فيلا، 12 هدفًا.
9- إيلكاي جوندوجان، مانشستر سيتي، 11 هدفًا.
10- ألكسندر لاكازيت، آرسنال، 11 هدفًا.
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