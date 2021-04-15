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عبد الحفيظ: اتحاد الكرة "مشوها بالمزاج" وما حدث منهم لا علاقة له باللائحة

الخميس 15/أبريل/2021 - 03:26 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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انتقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي اختيار مدينة الاسكندرية للعب مباراة كأس مصر أمام النصر.

وقال عبد الحفيظ في برنامج الماتش: "عاوز اسال سؤال، هو انا بلعب في اسكندرية ليه ؟".

وتابع "اللائحة بتقول ملعب محايد مش بلد محايدة، انا والنصر من القاهرة، رغبتي انا والنصر اننا نلعب في القاهرة".

وأضاف "ممكن اتحاد الكرة يقولي روح العب في بتروسبورت ولا الكلية الحربية ولا المقاولون ولا في اي ملعب في القاهرة وهتبقى ملاعب محايدة ليا وللنصر".

وواصل مدير الكرة "الرد اتقال من اتحاد الكرة اننا لعبنا في الاسكندرية علشان يبقى في تكافوء فرص ان الزمالك هيلعب في السويس ف انك تروح تلعب في الاسكندرية، دي مالهاش علاقة باللائحة".

وأختتم عبد الحفيظ تصريحاته "القرعة جابتني اني الاعب فريق من القاهرة ف نلعب في ملعب محايد، لكن مش تمشيها على مزاجك، مش علشان فرقة هتطلع السويس تطلع فرقة تانية الاسكندرية".

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