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محافظة الشرقية تكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث القطار
الخميس 15/أبريل/2021 - 03:47 ص
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انتقل الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه إلى مكان وقوع حادث قطار منيا القمح، لمتابعه أعمال استعدال سيارتي القطار المنقلبتين، وذلك بمعرفة رجال ومعدات السكك الحديدية.
جاء ذلك عقب اطمئنان المحافظ على المصابين في حادث إنقلاب عربيتي قطار ٣٣٩ وخروج آخر عربتين عن مسارهما الطبيعي أمام مدخل الطريق الدائري بمركز منيا القمح بمستشفى منيا القمح العام.
ومن جانبها أكدت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقيه إستمرار أعمال استعدال عربات القطار وفتح الطريق أمام حركة القطارات الأخرى، مشيرة إلى عدم وقوع أية وفيات، وأن عدد حالات الاصابه التي مازالت تتلقى العلاج حتى الآن بمستشفى منيا القمح العام ٣ حالات فقط، فضلًا عن خروج ١٢ حالة بعد تحسن حالتهم وتلقيهم العلاج اللازم.
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