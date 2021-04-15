محافظة الشرقية تكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث القطار

انتقل الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه إلى مكان وقوع حادث قطار منيا القمح، لمتابعه أعمال استعدال سيارتي القطار المنقلبتين، وذلك بمعرفة رجال ومعدات السكك الحديدية.





جاء ذلك عقب اطمئنان المحافظ على المصابين في حادث إنقلاب عربيتي قطار ٣٣٩ وخروج آخر عربتين عن مسارهما الطبيعي أمام مدخل الطريق الدائري بمركز منيا القمح بمستشفى منيا القمح العام.



