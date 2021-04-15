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دعاء اليوم الثالث من رمضان 2021 وثوابه

الخميس 15/أبريل/2021 - 03:42 ص
دعاء اليوم الثالث من رمضان 2021
دعاء اليوم الثالث من رمضان 2021
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دعاء رمضان 2021.. دخل الشهر الكريم علينا فاتحاً أبواب رحمته ومسلسلاً الشياطين، في منة وفضل من رب العالمين لخلقه، لكي يكتنزوا هذا الشهر الكريم.

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2021 وفضله

وتوجد العديد من الأعمال المحبب المداومة عليها خلال شهر رمضان المبارك، وعلى رأسها الصوم والصلاة والتضرع إلى الله بالدعاء.

وننشر لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية أدعية طوال شهر رمضان 2021 من أجل الضرع إلى الله بها، وتيمنا بالرسل والصحابة الذين حافظوا على الدعاء في رمضان وبقية الأيام.

اليوم الثالث من رمضان 2021

ويوافق اليوم الخميس 15 أبريل 2021، ثالث أيام شهر رمضان 2021، حيث من المستحب أن يقوم المرء المسلم بالدعاء والتضرع إلى الله.

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2021

دعاء اليوم الثالث من رمضان 2021: "عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه، أنه قال: "اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الذِّهْنَ وَالتَّنْبِيهَ، وَأَبْعِدْنِي مِنَ السَّفَاهَةِ وَالتَّمْوِيهِ، وَأجْعَلْ لِيّ نَصِيباً فِي كُلِّ خَيْرٍ أُنْزِلَ فِيهِ، بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ".

فضل وثواب دعاء اليوم الثالث من رمضان 2021

"وأوضح النبي المصطفى، أن من دعا به بنى الله تعالى له بيا في جنة الفردوس، فيه 70 ألف غرفة من نور ساطع، وفي كل غرفة ألف سرير، على كل سرير حورية، ويدخل عليه كل يوم ألف ملك بالهدايا من عند الله تعالى".

أهمية الدعاء خلال رمضان 2021

ويعتبر الدعاء من أفضل الأمور التي يجب على المرء المسلم اتباعها، والاعتياد عليها، فهي الكاشفة، كما أنها منجية من المهالك ومقربة للخيرات.

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