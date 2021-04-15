تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 15 / 4 / 2021 والقنوات الناقلة





يبحث الكثيرون عن موعد مباريات اليوم الخميس الموافق الـ15 من أبريل 2021، بكأس مصر، حيث تقام مباراتين تجمع المصرى مع طلائع الجيش على ستاد الإسكندرية، ووادى دجلة مع الاتحاد السكندرى على ستاد غزل المحلة.





مباريات اليوم





وينتظر عشاق الكرة المصرية موعد مباريات الكأس والتي تشهد إثارة كبيرة، حيث يودع المسابقة الخاسر، ما يجعلها سهرات رمضانية كبيرة.





أولاً: مباراة المصرى البورسعيدى وطلائع الجيش





تنطلق مباراة المصري وطلائع الجيش في الـ9:30 مساء الخميس، على ستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق البورسعيدى منتشياً بفوزه على الجونة بهدف دون رد في الدوري، صعد به لوصافة المسابقة، في المقابل حقق طلائع الجيش فوزا كبيرا على الجونة برباعية نظيفة.





فوز المصري





وفاز المصري البورسعيدي على نظيره المنصورة بثلاثية نظيفة ضمن دور الـ16 بكأس مصر، فيما فاز الطلائع على القناة بثلاثية مقابل هدف في نفس الدور.





المصري في مهمة كبيرة





من جانبه، دعا على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه، إلى مواصلة نغمة الانتصارات بغية حصد فوز في كأس مصر بحثاً عن استكمال مشوار البطولة للمحطة النهائية.





ويخوض المصري مباراته اليوم في كأس مصر وهو يفتقد خدمات لاعبه الأجنبي إيزي ايميكا بسبب الايقاف.





ثانياً: موعد مباراة وادى دجلة والاتحاد السكندرى





تنطلق مباراة وادى دجلة والاتحاد السكندرى في الـ9:30 مساء اليوم الخميس على ستاد غزل المحلة في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها غزلان دجلة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على البنك الاهلى بـ4 أهداف مقابل هدفين في الدوري فيما حقق زعيم الثغر الفوز على المقاولون العرب برباعية مقابل هدفين أيضاً.









وبهذا الفوز صعد وادى دجلة ، إلى دور الـ16 عقب الفوز على البنك الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف بدور الـ 32 للبطولة، فيما تأهل زعيم الثغر عقب الفوز على النجوم بهدفين مقابل هدف في نفس الدور.





القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر اليوم





أعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، عن نقل مباريات اليوم الخميس من كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية والإفريقية.



